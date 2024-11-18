За словами бійця з позивним "Тунець", кожна людина виконує свою роботу навіть в тилу.

Відправляти на фронт усіх українських чоловіків не є гарною ідеєю. Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив боєць Збройних сил України з позивним "Тунець".

За його словами, кожна людина виконує свою роботу навіть в тилу.

"Якщо всіх гнати на фронт, то хто залишиться в тилу? Хтось працює далекобійником, хтось - зварювальником, хтось - електриком. І що, всіх цих людей відправлять воювати? Я так не вважаю", - сказав боєць.

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Водночас він згоден, що якщо не буде країни, то "не буде ні роботи, взагалі нічого".

"Але не всіх треба гнати. Самій країні треба робити таку рекламу армії, що армія – це не тільки смерть, сльози. ... На війні завжди є жарти, завжди є побратимство. Завдяки цьому можна зробити великі кроки до перемоги", - вважає військовий.

При цьому, на його думку, чоловіків віком 18-25 років треба залучати до ЗСУ лише на добровільних засадах:

"Це має складатися в їхніх головах. У них має бути якась мотивація і бажання служити. Насамперед - бажання захищати державу. Якщо говориш, що держава тобі нічого не дала, - так зроби щось для цієї держави, щоб вона тобі щось дала".

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