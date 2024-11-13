Мобілізація потрібна виходячи з потреб фронту та виконання цілей військової стратегії.

В УКраїні в наступному році мобілізацію буде продовжено. Такий анонс зробив міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на щорічних загальних зборах Європейської Бізнес Асоціації 2024.

"На наступний рік, щоб тримати оборону, щоб [реалізовувати] усі цілі і завдання, які були зазначені у військовій стратегії, ми повинні продовжувати мобілізацію", - пояснив Умєров.

При цьому, за словами міністра, влітку відбувалася спільна робота в уряді і було зазначено, що економіка потребує резервування. Були схвалені відповідні постанови Кабміну для резервування людей.

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"Але мусимо продовжити мобілізацію. Тому, ми будемо завжди відкриті, щоб працювати з асоціаціями. І ми просимо звернутися до нас і аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Влітку ми вже допомогли зробити резерв. Але, якщо потрібно ще резервувати- тоді треба прийти й разом поспілкуватися, і ми допоможемо", - заявив Умєров.

Як пояснив міністр, його відомство дає рекомендацію, скільки потрібно мобілізувати людей, аби тримати фронт, мати стратегічні й оперативні резерви.

"Ми намагаємося змінити парадигму, щоб служіння було честю, а не тим, як зараз сприймає суспільство - бусифікацію, ТЦК, дуже погано, тренування... Це для нас дуже проблематичне питання", - сказав Умєров.

Мобілізація в Україні

Військовозобов’язані, яких мобілізували з 1 листопада, будуть проходити у навчальних центрах 45-денну військову підготовку. Раніше така підготовка тривала 30 днів.

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