У Дніпрі, зокрема пошкоджене локомотивне депо, у населених пунктах області зруйнована низка об’єктів інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпро, де йому доповіли про вісьмох загиблих внаслідок російської ракетної атаки на область. Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, Зеленський у Дніпрі оглянув п’ятиповерховий будинок, пошкоджений унаслідок нічного масованого ракетного обстрілу.

Президенту доповіли про ліквідацію наслідків удару, у будинку повністю зруйновані два поверхи. Також постраждали сусідні будівлі та вокзал. Для людей на місці розгорнули два пункти психологічної допомоги.

Зеленський поспілкувався з рятувальниками, які досі ліквідовують наслідки російського обстрілу, та подякував їм і всім, хто допомагав постраждалим.

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"Унаслідок російської атаки на Дніпровщину загинули вісім людей. Про це главі держави доповів начальник ОВА Сергій Лисак під час безпекової наради", - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі також пошкоджене локомотивне депо, у населених пунктах області зруйнована низка об’єктів інфраструктури.

Зауважується, що під час наради президент обговорив з керівництвом області, військовим командуванням та урядовцями посилення захисту неба, будівництво оборонних споруд, підготовку до нового навчального року та облаштування шкільних укриттів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що закінчилося будівництво магістрального водогону на Дніпропетровщині після підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма представив можливості децентралізації енергозабезпечення області. Також ішлося про забезпечення лікарень альтернативними джерелами опалення.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 квітня російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область. Під обстрілом було також місто Дніпро. Внаслідок удару було частково зруйновано п'ятиповерховий будинок, почалася пожежа.

У Павлограді було пошкоджене одне з підприємств, а на Криворіжжі - інфраструктурний об'єкт. У Кривому Розі було троє поранених.

Раніше також повідомлялося про трьох загиблих дітей на Синельниківщині: 14-річна дівчинка і два хлопчика - 6 та 8 років. Але згодом стало відомо, що 6-річного хлопчика лікарям вдалося врятувати.

Згодом Лисак повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки. Ще одну людину шукають. "Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області - 7 загиблих. Й 35 постраждалих", - зазначив він.

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