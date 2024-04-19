За уточненими даними, пошкоджені ще п’ять багатоповерхівок, два приватні будинки та три навчальні заклади.

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по Дніпру зросла вже до 24 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "У Дніпрі число постраждалих зросло до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи", - зауважив він.

За уточненими даними, пошкоджені ще п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. "А ще - майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста", - повідомив начальник ОВА.

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Крім того, у Синельниківському районі області побиті понад 60 приватних осель, авто; знищена сонячна електростанція, понівечене підприємство. "Там семеро поранених", - зауважив Лисак.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що розпорядженням міського голови 20 квітня у місті оголошено траур. "Виродки знову вгатили по житловому будинку ракетою Х-22. Зброєю, що призначена для знищення авіаносців", - зазначив він.

Міський голова додав, що ця ракета має інерційну систему наведення та обирає у відкритому океані великий обʼєкт. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль - тобто авіаносець.

"Тому останнього разу Х-22 влучила у величезний будинок на Перемозі, 118, а також по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку", - пояснив Філатов і додав, що в будь-якому випадку, використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови - це свідомий воєнний злочин.

Російський удар по Дніпропетровщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 квітня російські окупанти атакувала Дніпропетровську область. Під обстрілом було також місто Дніпро. Внаслідок удару було частково зруйновано п'ятиповерховий будинок, почалася пожежа.

За наявною раніше інформацією, у Дніпрі, окрім житлового будинка, були пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Раніше повідомлялося про 16 постраждалих у місті.

У Павлограді було пошкоджене одне з підприємств, а на Криворіжжі - інфраструктурний об'єкт. У Кривому Розі було троє поранених.

Раніше також повідомлялося, що про трьох загиблих дітей на Синельниківщині: 14-річна дівчинка і два хлопчика - 6 та 8 років. Але згодом стало відомо, що 6-річного хлопчика лікарям вдалося врятувати.

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