Також на ресепшині їм відмовили надати номер телефону керівника цього хостелу.

Трьом військовим в Києві, які були в однострої, відмовили в проханні пообідати в хостелі Hostel Vshokoladi. Про це написав у Facebook речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, який був учасником цієї ситуації.

"Військові небезпечні", - каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють", - повідомив Плетенчук.

За його словами, також вона відмовилась дати телефон керівника закладу. При цьому додав, що поки незрозуміло чи це особиста позиція працівниці на ресепшені чи і власників.

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"На жаль досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР - це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати", - написав Плетенчук.

На сайті хостелу запрошують відвідати історичне місто Київ і зупинитися у "VShokoladi". Зазначають, що розташовані на Повітрофлотському проспекті № 5, недалеко від центру міста, неподалік від станції метро "Вокзальна" і Центрального Залізничного вокзалу. До речі, рішенням Київради майже рік тому, 8 лютого 2024 року, у Києві перейменували Повітрофлотський проспект у проспект Повітряних сил України.

Подібні інциденти з військовими

Як повідомляв УНІАН, випадки, коли військових у формі не пускають в заклади харчування зустрічаються не вперше і були й раніше. Зокрема, в липні 2023 року розгорівся гучний скандал в ресторані "Барбарис" в Кременчуці Полтавської області. Українського військового не пускали до закладу через форму.

Відзначається, що захисник України хотів випити кави, але його навіть не пустили в ресторан через одяг, пояснивши це внутрішніми правилами.

Після тривалої перепалки військового все ж пустили в ресторан, але при цьому пригрозили, що за ним стежитимуть. У свою чергу український захисник нагадав, що військовослужбовцям продавати алкоголь не можна.

У Запоріжжі українського захисника не впустили до закладу, тому що він був у формі. При цьому адміністрація безглуздо пояснила своє рішення наявністю дітей та їх батьками.

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