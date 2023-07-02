Український захисник хотів випити кави.

Гучний скандал розгорівся в ресторані "Барбарис" в Кременчуці Полтавської області. Українського військового не пускали до закладу через форму.

Відзначається, що захисник України хотів випити кави, але його навіть не пустили в ресторан через одяг, пояснивши це внутрішніми правилами.

"Те, що ви військові, це дуже добре. Але в наш заклад у військовій формі заходити не можна", - заявила представниця закладу.

Після тривалої перепалки військового все ж пустили в ресторан, але при цьому пригрозили, що за ним стежитимуть. У свою чергу український захисник нагадав, що військовослужбовцям продавати алкоголь не можна.

"Мене пустили, але сам факт, чому так взагалі відбувається? Це дуже неприємно", - підсумував боєць.

Скандал з військовим у Запоріжжі - останні новини

У Запоріжжі українського захисника не впустили до закладу, тому що він був у формі. При цьому адміністрація безглуздо пояснила своє рішення наявністю дітей та їх батьками.

У свою чергу боєць запропонував таким відвідувачам сидіти вдома, якщо їх лякає Військова форма в країні, де йде війна.

Через добу адміністрація закладу в соцмережі намагалася спростувати конфлікт. Трохи пізніше з'явився ще один пост. Адміністрація вибачилася перед військовим і оголосила, що протягом місяця безкоштовно обслуговуватиме і пригощатиме дітей військових.

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