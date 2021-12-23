Представниці багатьох професій в Україні стануть військовозобов'язаними.

17 грудня 2021 року Міністерство оборони України затвердило список професій, представниці яких зобов'язані ставати на військовий облік. Тепер тисячі українських жінок стануть військовозобов'язаними. Законопроект викликав безліч питань, на які Міноборони відповість пізніше. Розповідаємо, що відомо про наказ на цей час.

Військовий облік на жінок: що означає І кого торкнеться

Військовий облік для жінок поширюється на деякі професії, після отримання яких жінки стануть військовозобов'язаними. Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену військово-обліковій спеціальності, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних" - так йдеться в наказі.

Це означає, що жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей повинні проконтролювати, що співробітниця стоїть на військовому обліку. Недотримання міри каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

Як проходить постановка на військовий облік

Читайте такожВійськовий облік для жінок: у Міноборони розповіли про розробку алгоритмуМіноборони обіцяє детально пояснити алгоритм і терміни взяття на облік пізніше, а також по можливості зробити процедуру максимально простою і в електронній формі.

Список необхідних документів для встановлення на облік буде оголошено у майбутньому. Також відвідування військкомату швидше за все буде потрібно при зміні прописки.

Військовий облік для жінок в Україні: повний список професій

До переліку професій, працівниці яких стануть військовозобов'язаними, увійшли багато популярних спеціальностей. У їх число входять журналісти, медики, програмісти, музиканти, працівниці ресторанів і готелів, бухгалтери та багато інших професій. Наводимо повний список у файлі.