Її можна використовувати лише для господарсько-побутових потреб.

У Миколаєві з 16 травня централізоване водопостачання здійснюватиметься за графіком.

Про це повідомляє міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал".

"Протягом минулого тижня працівники МКП "Миколаївводоканал" наповнювали водопровідну мережу міста, а тому були перебої з водопостачанням. Відсьогодні вода для миколаївців централізовано подаватиметься згідно з графіком: з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 20:00. В ці години лише в разі проведення ремонтних робіт може не бути води. Ми обов'язково заздалегідь попередимо", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в період з 10:00 до 18:00 працівники "Миколаївводоканалу" за допомогою виробничих підрозділів будуть заповнювати водопровідну мережу міста, адже зараз водозабір здійснюється з Бузького лиману, тому для очищення цієї води потрібно більше часу.

"Проте навіть після очищення таку воду все одно вживати заборонено - її можна використовувати лише для господарсько-побутових потреб", - наголосили на підприємстві.

Немає води в Миколаєві: що сталося

Як повідомляв УНІАН, в середині квітня через бойові дії поблизу Миколаєва було пошкоджено дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто.

3 травня Кабінет міністрів виділив 56 млн грн "Миколаївводоканалу" для буріння артезіанських свердловин, які повинні забезпечити місто водою.

З 13 травня розпочалося водопостачання житлових будинків міста.

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