Поступово усі важливі для українців документи будуть доступні в "Дії".

Уряд схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи - електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку "Дія" нарівні з паперовими.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації на сайті Кабміну.

"‎Водійські права, техпаспорт та студентський у "Дії" тепер приймаються нарівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи. Поступово усі важливі для українців документи будуть доступні в "Дії"‎, - зазначив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також зазначив, що з 2019 року ці документи були дійсні лише в межах експериментальних проектів, які успішно себе зарекомендували. За цей час сформували 751 тисячу е-студентських. А також 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Постанови набирають чинності з моменту публікації.

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