Мінцифри запустило бета-тестування нової функції.

У державному застосунку "Дія" в тестовому режимі запрацювала нова функція, яка дозволяє українцям отримувати повідомлення про судові засідання, в яких вони беруть участь.

Про це у Telegram повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили бета-тест повідомлень про судові засідання, які вас стосуються", - написав міністр.

Читайте такожУ "Дії" скоро з'являться нові функції: охочих запрошують взяти участь у тестуванніЗа його словами, функція дозволить не пропустити судове засідання, про яке зазвичай суд повідомляє звичайною поштою. Повідомлення будуть проходити заздалегідь не залежно від того, чи виступає українець позивачем або відповідачем.

Міністр уточнив, що скористатися новою функцією можна не оновлюючи додаток. Однак користувачу необхідно у налаштуваннях увімкнути опцію "Дозволити повідомлення".

Раніше УНІАН повідомляв, що з 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія".

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