Людям рекомендують утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

Правоохоронці закликали вірян бути особливо пильними на Великдень, адже ворог може влаштувати провокації.

Як повідомляє Служба безпеки України, російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

"Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань". Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що СБУ та Нацполіція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно.

"Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів. У зв’язку з цим рекомендуємо вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях", - додали в СБУ.

Водночас у відомстві закликали дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.

Нагадаємо, російські окупанти вже дали зрозуміти, що готують провокації у Великодню ніч. Під загрозою будуть храми в п'яти областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській.

Вас також можуть зацікавити новини: