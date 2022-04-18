Це нібито має відбутися у 5 областях.

Рашисти, скоріш за все, готують нову провокацію на Великодну ніч – обстріл православних храмів. Це нібито має відбутися у 5 областях.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію про "підготовку обстрілів". Буцімто, "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії".

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це "може відбутися":

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.

У відповідних регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Про це повідомляє і міноборони РФ, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців бути дуже уважними та максимально обережними.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Вербну неділю обстріляли Свято-Христо-Різдвяний собор у Сєвєродонецьку.

"Окупанти обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", – зазначив голова ОДА.

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