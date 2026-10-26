Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на три місяці

Відтак, Україна ввійде в новий рік з продовженим воєнним станом і загальною мобілізацією.

Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану до 29 січня 2027 року.

За президентський законопроєкт з реєстаційним номером 16182 про затвердження указу "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", проголосувало 293 народних депутати України.

А попередній рішенням парламенту, воєнний стан діє до 31 жовтня. В нині ухваленому законопроєкті строк його дії продовжено на 90 днів, тобто до 29 січня 2027 року.

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Оновлено о 13:03. Також парламент проголосував за законопроєкт "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який також на 90 днів продовжується термін загальної мобілізації. Тобто до 29 січня наступного року.

Це рішення підтримав 281 народний депутат України.

В законах сказано, що вони негайно оголошуються через медіа і набирають чинності з 31 жовтня 2026 року.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Це вже 21 голосування в парламенті щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2026 року Верховна Рада України продовжила строк дії воєєного стану та загальної мобілізації в Україні на три місяці, до 31 жовтня 2026 року. За це рішення тоді проголосувало 313 народних депутатів.

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