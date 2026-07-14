Рада продовжила термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні на три місяці

Він діятиме до 31 жовтня 2026 року.

Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану в Україні на три місяці, до 31 жовтня 2026 року.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", реєстраційний номер 15401, проголосувало 313 народних депутатів України.

Цим законом продовжено на 90 днів, тобто з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року строк дії воєнного стану в Україні.

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Також Верховна Рада України проголосувала за закон"Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", реєстраційний номер 15402.

Його підтримало 311 народних депутатів України.

Даним законом також на 90 днів, тобто до 31 жовтня, продовжено загальну мобілізацію в Україні.

Це вже 20 голосування в парламенті щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Обидва законопроєкти вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Верховна Рада проголосувала за президентські законопроєкти, якими продовжено строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до 2 серпня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський 30 квітня підписав ці закони.

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