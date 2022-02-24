Верховна Рада зберігатиме працездатність, депутати залишаються в Києві.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук наголошує, що воєнний стан вводиться негайно після голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в ефірі телеканалу "Рада".

"Проголосоване введення воєнного стану... Ми набрали 300 голосів, тобто конституційну більшість за введення воєнного стану. Також прийнято рішення, що Верховна Рада може зібратися в будь-який момент, засідання може провести або голова Верховної Ради, або два його заступники. І також - у будь-якому місці", - сказала депутат.

Так, вона наголосила, що ВР зберігатиме працездатність, депутати залишаються в Києві.

"Якщо будуть потрібні додаткові голосування, то ми готові", - запевнила Кравчук.

Крім того, депутат підкреслила: "Він (воєнний стан - УНІАН) вводиться негайно після голосування. Тобто всі інструменти для Міністерства оборони, для Збройних сил - вони зараз відкриті абсолютно. І всі в повній бойовій готовності. В тому числі, в інших правоохоронних органах".

Також повідомляється, що жоден депутат Верховної Ради не голосував проти введення воєнного стану в Україні, 10 - не голосували.

Про це свідчать дані на табло для голосування, відео з яким було продемонстроване в ефірі телеканалу "Рада".

Так, 300 депутатів із 310, зареєстрованих в сесійній залі, проголосували за введення воєнного стану. Жоден не проголосував "проти", і жоден не утримався.

Не голосували - 10 депутатів.

Від "Слуги народу" "за" проголосували 199 депутатів, від "Опозиційної платформи - За життя" - 11, від "Європейської солідарності" - 22, від "Батьківщини" - 16, від групи "Партія "За майбутнє" - 11, від "Голосу" - 19, від групи "Довіра" - 12, а від позафракційних - 10.

У ефірі каналу пояснили, що цю частину засідання ВР не було показано через певні проблеми з трансляцією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан.