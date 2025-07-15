Ці рішення підтримало більшість народних депутатів.

Верховна Рада України продовжила дію режиму воєнного стану з 7 серпня 2025 року строком на 90 діб. Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко у Telegram.

"Військовий стан подовжено", - повідомив Федієнко.

Зокрема, за відповідне рішення проголосувало 320 народних обранців.

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Крім того, парламент продовжив строк проведення загальної мобілізації.

"В 16-ий раз, парламент продовжив мобілізацію, ще на 90 днів", - повідомив Федієнко.

За це рішення проголосувало 304 депутатів. Проти виступив народний депутат Олексій Гончаренко.

Їх продовжать з сьомого серпня до пʼятого листопада.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 14 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

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