Зеленський ініціював продовження воєнного стану та мобілізації

Йдеться про продовження відповідних строків на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Тексти відповідних проєктів законів №13471 та №13472 опубліковано на сайті парламенту. Зазначається, що їх було внесено до парламенту сьогодні, 14 липня.

Так, першим законопроєктом передбачається продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року строком на 90 діб.

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Другий законопроєкт передбачає продовжити з 7 серпня 2025 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб.

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів - до 6 серпня.

Зеленський також заявив, що в Україні від початку повномасштабної війни триває мобілізація - відповідно до чинного законодавства та режиму воєнного стану, і вона триватиме, доки йде війна.

Він зауважив, що хоч в Україні й діє закон про мобілізацію, утім "зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії".

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