Думаючи про професію на етапі вступу, батьки і школярі роблять серйозну помилку.

Українські школярі та їхні батьки припускаються однієї серйозної помилки під час вибору професії. Найголовніше, про що вони не повинні думати, це про саму професію.

"Рішення про вступ часто ухвалюють на підставі "престижно", "хтось сказав", "там добре платять", "там цікаво", "батьки хочуть" - і так далі", - заявив в інтерв'ю Telegraf заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький. За його словами, більшість випускників у 17-річному віці не мають усвідомленого розуміння того, чим хочуть займатися протягом усього життя.

У підсумку, найпопулярнішими спеціальностями виявляються ті, які пропонують мінімальну кількість місць на ринку праці.

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"Вступати на право, менеджмент, фінанси - це, мабуть, не найвиваженіше рішення, зважаючи на кількість вакансій на ринку праці для випускників за цими спеціальностями", - підкреслив Вінницький.

Він також додав, що журналістика теж є спеціальністю з маленькою кількістю робочих місць на ринку праці України. Це стосується всього, що пов'язано з бізнес-адмініструванням, кон'юктурних спеціальностей.

У підсумку влада ухвалила рішення запровадити "індикативну собівартість" - тож ціна контракту на популярні спеціальності, які є абсолютно неперспективними, суттєво піднялася.

Інші новини про освіту в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в нашій країні щороку зменшується кількість випускників. 2025 року їх буде 312 тисяч, зареєстрованих на Національний мультипредметний тест. У 2008 році випускників було 630 тисяч. Щорічно "губиться" близько 20-30 тисяч школярів.

Крім того, журналістка Євгенія Бобрик розповідала, чому творчі діти тікають з України. Одним із головних чинників є те, що математика - один із обов'язкових предметів на НМТ.

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