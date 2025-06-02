Якщо б всі наші території були під українським контролем, то випускників було б набагато більше, зазначили у міністерстві.

Цього року Україна має 312 тисяч випускників, які зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ). Ця цифра є майже ідентичною порівняно з минулим роком. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України, науковець і викладач Михайло Винницький "Українському Радіо".

"І нічого не змінюється у кількості тих, хто пише мультипредметний тест за кордоном. Ми проводимо НМТ у 34 країнах, і цьогоріч зареєструвалося трохи більше 20 тисяч учасників. 300-312 тисяч - це абсолютно нормально, тому що у нас приблизно 360 тисяч випускників цього року, а це означає, що частина не буде йти на вищу освіту. Щоб іти у коледжі або на ринок праці, писати НМТ не потрібно", - наголосив він.

Водночас, за словами Винницького, кількість випускників у школах кожного року зменшується на 20-30 тисяч.

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"Як це порівнюється з довоєнним періодом. Молодим людям, які вступають цього року, очевидно по 17 років. Відповідно, 17 років тому, у 2008 році ми мали 630 тисяч випускників шкіл - майже вдвічі більше. І ця тенденція демографічного зниження продовжується вже останніх 30 років. У 2002 році ми бачили падіння кількості випускників, що було пов’язано із Чорнобилем, і з тих часів у нас зменшується кількість випускників шкіл на 20-30 тисяч кожного року, на жаль", - зауважив заступник міністра освіти і науки України.

Як підкреслив Винницький, така статистика відбувається через те, що в Україні народжується менше дітей.

"Зауважу, що якби всі наші території були контрольовані Україною, то ми мали б цьогоріч приблизно 510 тисяч випускників шкіл. Бачимо очевидну різницю: 360 тисяч проти 510 тисяч", - додав він.

Своєю чергою журналіст запитав у посадовця, як Україні вдалося стабілізувати ситуацію, аби з минулого року залишились такі самі показники щодо кількості випускників, на що він відповів:

"Велика кількість 17-річних виїжджає за кордон, це правда. Але велика кількість і повертається в Україну, тобто можемо сказати, що є рух в інший бік. Бо коли дитина стає повнолітньою, вона вирішує сама, куди далі рухатися. Тож велика частина випускників пишуть НМТ за кордоном і вступають в українські виші, що нас дуже тішить".

Українські випускники - останні новини

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував виїзд випускників українських шкіл за кордон. За його словами, таке явище не набуло масового характеру.

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Вона не є масовою насправді. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити цю негативну тенденцію, звівши її до рівня загрози", - сказав Лісовий.

Міністр додав, що ця тенденція пов’язана із загальною хвилею міграції, яку спричинила війна.

Водночас заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Україна офіційно визнає статус та діяльність українських освітніх осередків за кордоном. За її словами, станом на сьогодні за кордоном перебувають сотні тисяч українських дітей.

Також нове законодавство визнаватиме результати неформальної освіти українською мовою, яку діти здобувають за кордоном, зокрема, в суботніх і недільних школах.

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