Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан прокоментувала слова президента США Джо Байдена про вступ України до НАТО.

Якщо Україна зараз стане членом НАТО, це означає, що НАТО буде в прямому конфлікті з Росією, що спричинить "величезну ескалацію", чого США та країни НАТО не хочуть.

Так в ефірі Radio NV офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан прокоментувала слова президента США Джо Байдена про вступ України до НАТО. "Я можу просто підтвердити те, про що говорили... Президент Байден сказав, що коли війна закінчується, тоді Україна стане членом НАТО. Я не знаю, як можна бути більш ясним в цьому питанні", - заявила Калан.

"Ми всі маємо намір, щоб Україна стала членом НАТО. Це однозначно. І президент Байден говорив вчора після зустрічі з президентом Зеленським про те, що відразу, коли війна закінчується, тоді починаємо цей процес", - зазначила Калан, нагадавши при цьому, що Україна має здійснити ряд реформ.

Водночас вона зазначила, що тільки Україна вирішуватиме, як виглядатиме закінчення цієї війни.

"Я хочу сказати, що це не Сполученим Штатам вирішувати, як має виглядати кінець війни, а саме Україні. І ми будемо підтримувати Україну в цьому", - зазначила вона.

Заява Байдена про вступ України до НАТО

12 липня 2023 року під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що питання про те, "чи хочуть Україну бачити в НАТО" більше не стоїть.

Глава Білого дому також висловив захоплення стійкістю українців і підкреслив, що Україна - приклад для всього світу, а США роблять все, щоб якомога швидше поставити Україні все необхідне для захисту від російської агресії.

Байден підкреслив, що підтримка України не ослабне, а відмова президента РФ Володимира Путіна від дипломатичного припинення війни шляхом виведення російських загарбницьких військ з України помилкова.

"Ми не відступимо. Я маю це на увазі - наше зобов'язання перед Україною не ослабне. Ми будемо виступати на боці свободи та волі сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно. Ми хочемо, щоб ця війна припинилася на справедливих умовах. На умовах, які будуть дотримуватися основних принципів статуту ООН", - підкреслив Байден.

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