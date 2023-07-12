США не відступлять від підтримки української держави.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден наголошує, що підтримка України не ослабне, а відмова президента РФ Володимира Путіна від дипломатичного припинення війни шляхом виведення російських загарбницьких військ з України помилкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час промови в університеті Вільнюса щодо підтримки України. Президент США заявив, що майже після 18 місяців війни, під час якої російські сили скоюють жахливі звірства, у тому числі злочини проти людства, народ України залишається незламним, а сама Україна й надалі незалежна і вільна.

"Сполучені Штати створили коаліцію з понад 50 держав, аби забезпечити, щоби Україна захищала себе як зараз, так і була здатною це робити у майбутньому", - повідомив Байден.

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Він нагадав, що вже декілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, у тому числі сьогодні, 12 липня, у Вільнюсі. "Ми не відступимо. Я маю це на увазі - наше зобов'язання перед Україною не ослабне. Ми виступатимемо на стороні свободи і волі сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно. Ми хочемо, аби ця війна припинилася на справедливих умовах. На умовах, які дотримуватимуться основних принципів Статуту ООН", - наголосив Байден.

Він нагадав, що двома ключовими стрижнями мирних відносин між державами є суверенітет та територіальна цілісність, і що жодній країні не дозволяється захоплювати територію сусідньої країни внаслідок застосування сили.

"Росія може припинити цю війну завтра шляхом виведення її військ з України, визнання її міжнародних кордонів і припинення безжальних атак російських військових на жінок і дітей. На жаль, Росія показала наразі відсутність інтересу до дипломатичного розв'язання", - зазначив Байден.

Як сказав президент США, російський диктатор Володимир Путін "досі помилково вірить, що він може протриматися довше за Україну", і що єдність і налаштованість країн Заходу зламається. Байден підкреслив, що розрахунки Путіна невірні.

Підтримка США України під час повномасштабної війни з РФ - найсвіжіші новини

Американська влада допомагає Києву, зокрема, озброєнням та боєприпасами. Зокрема, 7 липня стало відомо, що США нададуть Україні касетні боєприпаси. За відомостями української сторони, такий тип боєприпасів дозволить нашим воїнам швидше звільняти українську землю від росіян.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що надані США касетні боєприпаси будуть використовувати на територіях України, які Росія тимчасово окупувала.

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