За його словами, зниклими вважаються десятки тисяч солдатів.

У війні з Російською Федерацією Україна втратила понад 46 тисяч військовослужбовців, ще близько 380 тисяч бійців отримали поранення.

Такі цифри в інтерв'ю NBC News назвав президент країни Володимир Зеленський. За його словами, наразі відомо про десятки тисяч зниклих безвісти солдатів, які можуть бути мертвими або перебувати у російському полоні.

Крім того, Україні відомо про 19 500 депортованих на територію Російської Федерації дітей. Водночас точну кількість загиблих цивільних підрахувати неможливо, оскільки частина територій країни залишаються під окупацією:

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"Вони проводять масові розстріли, масові катування. Знаєте, в маленьких містечках, де було пару тисяч людей, ми знаходили по 500 трупів в одній великій могилі".

Втрати України у війні

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Пірсу Моргану президент повідомляв про загибель 45 100 українських бійців. За його словами, зафіксовано близько 390 тисяч випадків поранень.

Водночас Зеленський зазначав, що кількість поранень не співпадає з кількістю постраждалих захисників, оскільки деякі з них поверталися на службу і отримували поранення повторно.

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