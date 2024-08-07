Боєць досі згадує очі здивованих людей, котрі бачили його на горі.

Нацгвардієць Михайло Бурдаков, який на фронті втратив ногу, продовжує служити у ВСУ і на протезі зумів подолати Говерлу – найвищу вершину України.

Як повідомляє "Суспільне", Михайло Бурдаков - уродженець Ізмаїла Одеської області, служив у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Бурдаков каже, що військовим вирішив стати, щойно отримав диплом про вищу освіту. Він пішов служити за контрактом, а 24 лютого 2022 року перебував у Чернігівській області, де служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Надалі йому доводилося виконувати бойові завдання на різних напрямах. Зокрема, після Чернігівщини він опинився в Харківській області – в районі Ізюму, де на той час була одна з найгарячіших ділянок фронту.

Відео дня

Поранення нацгвардієць отримав на Бахмутському напрямку під час бою за один з опорних пунктів.

"Заходжу до посадки, роблю буквально пару кроків і чую вихід міномета. Зі звуку зрозумів, що не моє (постріли не у нього – УНІАН). Тільки роблю крок лівою ногою – вибух. Дивлюсь на ногу і розумію: "Все, навоювався", - згадує боєць.

Медики ампутували йому гомілку, надалі встановити протез. Проте інвалідність не завадила прагненню чоловіка до повноцінного життя.

"Це (відсутність ноги – УНІАН) потрібно просто "переварити" в голові та зрозуміти, що як раніше більше не буде ніколи. Прийняти та жити далі. Життя на цьому не закінчується", – каже чоловік.

За його словами, минулого літа він поставив собі за мету піднятися на Говерлу, що й здійснив.

"Пам'ятаю очі людей того дня – тих, хто підіймався і тих, хто спускався. Коли вони побачили, що такий хлопець як я – лисий, бородатий, на протезі – лізе по каменях… Мені всі казали: "Молодець, молодець, ти - найкращий", - розповів Бурдаков.

Наразі він продовжує службу в одній із військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Досягення українських ветеранів

Нагадаємо, український військовий, який втратив ногу на Донбасі, встановив рекорд України. Він простягнув АН-26 майже на сім метрів. Повідомлялося, що у 24-річного Романа Кашпури замість правої ноги протез, але він готовий протягнути АН-26 вагою 16 тонн. При цьому сам Роман важить 78 кілограмів.

Служив під позивним "Скіфом", був розвідником і пройшов чимало гарячих точок на Донбасі. Весною 2019 року пішов на розвідку у передмісті Донецька, де й потрапив на ворожу міну. Вибухом йому відірвало ступню. Після поранення Роман вчився знову ходити на штучній нозі, а за дев'ять місяців спробував свої сили на іграх героїв – змагання для військових, які втратили кінцівки.

Вас також можуть зацікавити новини: