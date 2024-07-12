Крім того, у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів заборонено відпочивати, ловити рибу і займатися туризмом.

Українська Держприкордонслужба заборонила підйом на гору Піп Іван, Беребенскул і закрила понад 20 туристичних маршрутів у межах Івано-Франківської області. Про це йдеться в додатку до наказу ДПСУ від 23 травня.

Відтепер відвідування таких туристичних маршрутів у межах Івано-Франківської області, урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі, полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка, гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в, озеро Марічайка та Кривопільський перевал заборонено.

Також заборонено під'їжджати до кордону ближче ніж на 5 км без дозволу, зупинятися в прикордонній зоні більше ніж на 20 хв без поважних причин і їздити шляхами, відсутніми в реєстрі автомобільних доріг.

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"Дія обмежень не поширюється на посадових або службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози і забезпечення безпеки і здоров'я громадян", - зазначається там.

Дії ДПСУ в прикордонних областях

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв заявив, що прикордонники посилено працюють у туристичних районах Франківщини та Буковини на підставі наказів комендантів цих областей про додаткові обмежувальні заходи, пов'язані з воєнним станом.

Як пише УП, у червні місцеві ЗМІ повідомили, що в туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей посилено працюють прикордонники. Зокрема, на залізничних станціях, таких як Ворохта, Татарів та Вороненка в Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських поїздів із різних регіонів України, прикордонники активно перевіряють документи в громадян і "активно шукають ухильників".

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