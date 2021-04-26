В Києві хочуть, щоб зона відчуження не лише нагадувала про людські помилки, а й про те, як вони були виправлені.

Велика і порожня зона відчуження навколо Чорнобиля, де сталася найгірша в історії ядерна катастрофа, стала страшним пам'ятником людським помилкам. Минуло 35 років після вибуху реактора Чорнобильської АЕС. Тепер українці намагаються знайти в цьому місці натхнення й втіху, а ще заробити.

Про це пише Washington Post. В 4-му реакторі електростанції, розташованої за 110 кілометрів від Києва, почалася пожежа пізно вночі 26 квітня 1986 року. Будівля була зруйнована, а в небо злетіли радіоактивні матеріали. Влада СРСР зробила катастрофу ще гіршою, не розповівши суспільству про те, що сталося. Попри те, що жителів Прип'яті евакуювали наступного ж дня, 2 мільйони киян нічого не знали про загрозу від викиду радіації. Світ дізнався про катастрофу лише після того, як у Швеції зафіксували підвищений рівень радіації.

Читайте також35-та річниця аварії на ЧАЕС: колишні жителі Прип'яті вшанували пам'ять жертв вибуху (відео)Зрештою, більше 100 тисяч людей були евакуйовані з околиці, а 2,6 тисяч квадратних кілометрів були відділені в зону відчуження. В ній лишилися тільки робітники, які розбирали уламки й поспіхом намагалися збудувати саркофаг, щоб накрити реактор. Радіація з пошкодженого реактора продовжувала просочуватися аж до 2019 року. Тожі всю будівлю накрили велетенським накриттям у формі арки. Після того, як роботи всередині почали розбирати ректор, у чиновників з'явилося відчуття оптимізму щодо зони.

"Це місце трагедії й пам'яті. Але це також місце, де можна побачити, як людина здатна подолати глобальну катастрофу. Ми хочемо, щоб з'явився новий наратив. Щоб це була не зона відчуження, а зона розвитку й відродження", - сказав заступник міністра екології України Богдан Боруховський.

На його думку, цей новий образ Чорнобиля включає також заохочення туризму.

"Наш туризм унікальний, це не класична туристична концепція. Це місце для медитації й рефлексії, регіон, де можна побачити наслідки людської помилки, але також і людський героїзм, який виправляє її", - додав український чиновник.

Чорнобильська зона зіштовхнулася зі зростанням потоку туристів в 10 разів після виходу серіалу в 2019 році. Чиновники в Україні сподіваються, що такий високий рівень інтересу до зони збережеться або зросте після пом'якшення пандемії коронавірусу. Туристи, зокрема, прагнуть побачити руїни Прип'яті. Колись це було сучасне місто з 50 тисячами жителів. Тепер воно оповите рослинами й розвалюється. Тривають роботи з побудови доріжок, щоб відвідувачам було легше ходити серед руїн.

Чорнобильська АЕС не працює. Але ще багато потрібно зробити, щоб вивести її з експлуатації. Боруховський сказав, що всі 4 реактори будуть розібрані лише до 2064 року. Україна також вирішила використати спустошену зону як місце для централізованого зберігання відпрацьованого палива з інших 4 атомних електростанцій. І спеціальне сховище буде відкрите цього року. Донедавна відпрацьоване паливо вивозили в Росію. Тож тепер Україна зможе заощадити приблизно 200 мільйонів доларів щороку.

Читайте такожSüddeutsche: Через 35 років після Чорнобиля по Баварії досі бігають радіоактивні кабани"Ми робимо все можливе, щоб ця територія, де люди не можуть жити, була використана з користю і приносила вигоду країні", - сказав Сергій Костюк, який очолює відомство з управління зоною відчуження.

Попри те, що рівень радіації достатньо низький, щоб Чорнобиль могли відвідувати туристи, а робітники могли виконувати свою роботу, постійне проживання в зоні заборонене. Однак, більше 100 людей все ще живуть в 30-кілометровій зоні навколо ЧАЕС. Серед них 85-річний колишній вчитель Євгеній Маркевич.

"Велике щастя знову жити вдома, але дуже сумно, що тут тепер не так, як раніше", - сказав він.

Колишній вчитель вирощує картоплю й огірки на городі. Але врожай перевіряє на радіацію, щоб "трохи себе захистити". Довгостроковий вплив чорнобильської катастрофи на людське здоров'я лишається темою для інтенсивних наукових дебатів. Під час аварії в Чорнобилі 30 працівників АЕС і пожежників померли від променевої хвороби. Пізніше тисячі людей померли від пов'язаних з радіацією захворювань, таких як рак.

Але на великий подив тих, хто думав, що зона залишиться мертвою на багато століть, дика природа тут процвітає. Ведмеді, зубри, вовки, рисі, дикі коні й десятки видів птахів живуть на території без людей. Вчені кажуть, що тварини виявилися більш витривалими, ніж очікувалося. Вони змогли швидко адаптуватися до високого рівня радіації. Українські вчені досліджують цей феномен разом з колегами з Японії і Німеччини.

"Це велетенська територія, на якій ми фіксуємо хроніки природи. Зона відчуження - це не прокляття, а наш ресурс", - сказав 43-річний біолог Денис Вишневський.

Читайте такожGazeta Wyborcza: В Росії стався "малий Чорнобиль", який тиждень приховували від ПутінаВлада України просить включити зону відчуження в Чорнобилі до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, оскільки це унікальне місце "для всього людства". Міністерство культури України вже зробило кроки для визнання зони як пам'ятки, що повинно привабити більше фінансування й туристів.

"Чорнобиль не повинен стати диким ігровим майданчиком для шукачів пригод. Люди повинні зберегти зону з розумінням історичної пам'яті цього місця і її важливості для всього людства", - сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

Прагнучи зберегти пам'ять, група ентузіастів створила додаток про Чорнобиль, який містить розсекречені документи про катастрофу й дозволяє користувачам досліджувати зону в доповненій реальності.

"60% українців не знають дати, коли сталася аварія. Тож ми вирішили, що повинен бути ресурс, на якому буде зібрано багато підтвердженої інформації", - сказав один з розробників Валерій Коршунов.

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Переклад: Лесь Димань