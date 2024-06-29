'Я не створений для війни': ухилянти шукають шляхи втечі з України, - The Guardian

З наближенням нової хвилі мобілізації ухилянти активніше шукають шляхи виїзду за кордон.

Чоловіки тікають з України, щоб ухилитися від призову. Більшість з них погоджується на нелегальні варіанти.

Як йдеться у матеріалі The Guardian, з наближенням нової хвилі мобілізації ухилянти активніше шукають шляхи виїзду за кордон.

"Я не готовий померти"

31-річний фотограф із Харкова на ім'я Дмитро місяцями сидів у своїй квартирі, рідко виходячи на вулицю, щоб уникнути призову в армію.

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"Я хочу виїхати з країни. Мій розум більше не витримує перебування тут у пастці", – сказав Дмитро.

З початку війни тисячі українських чоловіків нелегально перетнули український кордон, щоб ухилитися від призову, попри загальнонаціональну заборону на виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років. Очікується, що спроби втечі з країни зростуть після нещодавнього запровадженого закону про мобілізацію.

"Я ніколи не думав про виїзд, поки не було введено закон про мобілізацію. Але я не можу вічно сидіти в своїй квартирі", – сказав Дмитро.

Через друзів, які вже втекли, Дмитро знайшов контакти осіб, які обіцяють сприяти його втечі за значну плату, починаючи від 8000 євро.

"Я не створений для війни. Я не можу вбивати людей, навіть якщо вони росіяни. На фронті довго не протримаюся… Хочу створити сім’ю і побачити світ. Я не готовий померти", - сказав він.

Дмитро зв'язувався з кураторами. Ціни щодня зростають, і він не впевнений, що може їм довіряти, але не бачить інших варіантів.

Україні не вистачає солдатів

Понад два роки після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна збройним силам України катастрофічно не вистачає солдатів. З початком війни сотні тисяч простих українців добровольцями пішли служити на фронт. Багато з них полягли, виснажились або отримали поранення.

Щоб поповнити ряди, президент Володимир Зеленський у квітні минулого року підписав закон, який знизив вік мобілізації з 27 до 25 років. Згідно з новими правилами, особи, які ухиляються від призову, можуть позбутися водійських прав, їхні банківські рахунки будуть заморожені, а майно - арештоване.

Вважається, що понад 20 000 чоловіків покинули країну, щоб уникнути служби, деякі з них перепливали річки та потонули. У квітні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що щонайменше 30 українців загинули під час спроби перетину, хоча реальна кількість, ймовірно, набагато більша.

Поки офіцери ТЦК мандрують містами, щоб призвати чоловіків, багато хто, як-от Дмитро, виношують плани виїхати, боячись, що довго не проживуть на передовій.

З початку війни призов піддавався критиці як хаотичний і заплямований корупцією. Україна активізувала свої зусилля, щоб зупинити втечу людей через кордони та ухилення від призову. Зеленський ініціював чистки в ТЦК через повідомлень про те, що офіцери брали хабарі за звільнення чоловіків від призову. Але виявляється, що владі важко викорінити цю практику.

23-річний ІТ-працівник з Одеси Андрій розповів, що куратори під час спілкування з ним запропонували два варіанти втечі з України: один передбачав перетин кордону Молдови за підробленим паспортом, а інший отримання категорії художника, яка дозволяє виїзд за кордон. Обидві схеми коштують близько 8000 євро.

Минулого літа Андрій вже намагався перетнути кордон з Молдовою за підробленою медичною довідкою про те, що він непридатний до служби. Ця спроба виявилася невдалою, оскільки прикордонники поставили під сумнів автентичність посвідчення. Його одразу відвезли до призовної комісії, але після хабара відпустили.

"Виїзд стає тільки складнішим, і прикордонники менш охоче беруть хабарі. Я не думаю, що мені так пощастить вдруге, якщо щось піде не так", – сказав він.

Андрій сказав, що все ще розглядає пропозицію. Поки він переховується вдома. За його словами, деякі з його мобілізованих друзів уже загинули, що вплинуло на його психічне здоров'я.

Чому ухилянти уникають призову?

Немає точних даних про те, скільки чоловіків переховуються або планують покинути Україну, але у великих містах з’явилися телеграм-канали з тисячами учасників, де користувачі повідомляють про те, що бачили представників ТЦК, щоб допомогти іншим уникнути їх.

Інтерв'ю з п'ятьма чоловіками, які ховалися вдома, щоб уникнути призову, виявили різні причини для цього. Багато хто висловлював свій страх перед загибеллю. Інші вважають неадекватною підготовку перед відправкою на передову. Деякі вирішили уникати мобілізації через складні сімейні обставини.

Михайло, інструктор тренажерного залу з Маріуполя, який працює в Києві, розповів, що його батьки все ще живуть у місті, яке Росія окупувала навесні 2022 року після жорстокої облоги.

"Моя сім’я в Маріуполі опиниться під прямою небезпекою, якщо росіяни дізнаються, що я воюю. Я люблю свою країну і хочу битися, але сім’я на першому місці. Це дуже складна ситуація", – сказав він.

Михайло, як і інші, уникає виходів на вулицю, замовляє їжу додому і відвідує лише сусідній спортзал.

"Нещодавно я пропустив день народження свого найкращого друга, тому що дуже боявся йти. Це, м’яко кажучи, дуже обмежене життя", – зауважив він.

Михайло розповів, що кілька його друзів уже втекли з країни, і він час від часу розглядав такий варіант.

"Хоча загальна підтримка військових у країні залишається високою, а опитування показують, що все ще є значна кількість чоловіків, які бажають бути мобілізованими, призов в Україні ризикує розколоти українське суспільство, яке вже страждає від втоми від війни", - пише видання.

Багато українських солдатів на фронті або тих, хто повернувся після поранень, критикують ухилення від призову, стверджуючи, що така практика послаблює військові зусилля їхньої країни, оскільки російські війська просуваються на кількох фронтах.

Поранений воїн Роман висловив своє розчарування, коли почув історії про чоловіків, які ховаються або намагаються втекти з країни.

"Я розумію, що люди налякані, але нам просто потрібні новобранці, щоб продовжувати боротьбу. Якщо не ми, то хто захистить цю країну?, – сказав Роман.

Мобілізація в Україні

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін сьогодні заявив, що мобілізація в Україні триває і її темпи останнім часом значно зросли. Він зазначив, що процес набув інакшої інтенсивності, динаміка позитивна і це не може не тішити.

Він також пояснив, що наразі нові мобілізовані ще не опинилися у війську, оскільки для цього потрібен час. Зокрема на проходження ВЛК, отримання мобілізаційного розпорядження та проходження навчання.

Речник Міноборони зазначив, що кількість бажаючих самостійно піти через рекрутинг до війська також збільшилася.

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