В Україні збільшилася кількість людей, які підписують контракт.

Мобілізація в Україні триває і її темпи останнім часом значно зросли, повідомив в ефірі телемарафону речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізовуються. Зараз процес набув інакшої інтенсивності, ми не можемо розкривати цифри, однак динаміка позитивна і це не може не тішити", – сказав Лазуткін.

Він також пояснив, що наразі нові мобілізовані ще не опинилися у війську, оскільки для цього потрібен час. Зокрема на проходження ВЛК, отримання мобілізаційного розпорядження та проходження навчання.

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"Однак процес триває і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину. І це дуже важливо, оскільки ми знаємо, що на передовій дуже непроста ситуація, багато військових є виснаженими, потребують ротації", – додав Лазуткін.

Крім того, речник Міноборони прокоментував результати рекрутингу до війська, який проводять окремі бригади – за його словами, кількість бажаючих самостійно піти до війська також збільшилася.

"Українцям притаманне бажання вирішувати власну долю самостійно, бажання підходити відповідально до того, яким буде їхнє майбутнє. І зважаючи на те, що рекрутинг – це про визначеність. Що людина знає, в якому підрозділі вона буде служити, де вона буде застосовувати свої знання та вміння. Тому і бригади проводять свій рекрутинг і центр рекрутингові відкриваються в Україні. До кінця року планується відкрити 40 центрів, наразі вже більшість відкриті. Багато хто приходить… Кількість людей, які підписують контракти зараз значно зросла", – зазначив Лазуткін.

Мобілізація в Україні: що треба знати

Раніше у Верховній Раді висловилися про можливість запровадження в Україні електронних повісток. Так, Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні в парламенті відповідних законопроектів не зареєстровано.

Міносвіти напередодні опублікували наказ, яким обмежили право на відстрочку для чоловіків, які навчаються на аспірантурі за контрактом.

Тим часом українці продовжують активно оновлювати свої дані після набрання чинності законопроекту про мобілізацію. Зокрема, наразі вже 2 млн 430 тисяч українців зробили це, повідомив Лазуткін.

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