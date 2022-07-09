Відчувати страх - це нормально і батьки повинні це донести дитині.

У період війни батьки - це єдині люди, які допоможуть дитині подолати страх, але до цього питання потрібно підходити максимально відповідально.

Дитячий психолог Світлана Ройз в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" розповіла, що потрібно робити, якщо дитина звернулася до вас за допомогою або ви помітили її страх.

"Якщо дитина боїться, якщо він говорить: "я не можу щось зробити", то перше, що ми повинні зробити, це підтримати дитину. Якщо ми бачимо, що дитині страшно, навіть якщо монстрів не існує, він не може впоратися із загрозою. Нам потрібно сказати: "я бачу, що тобі страшно", а не "боятися не варто". І тільки після цього потрібно вести до того, що потрібно зробити. Потрібно підтримати дитину на рівні почуттів", - поділилася Світлана.

Психолог пояснила, що потрібно дати дитині сигнал, що відчувати страх - це нормально.

"Боятися, злитися - це вже існує. Якщо цього не сказати, то дитина буде відчувати себе самотньою. Війна зараз б'є по нашій системі близькості. Це найстрашніше, що може зараз відбуватися з нами. Дитина повинна на комусь пережити цей досвід", - пояснила експерт, додавши, що почуття впевненості в подоланні страху - це головне, що ми повинні донести дитині.

Раніше психолог Анна Кушнерук розповіла, як війна змінила життя українців, та дала корисні поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни.

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