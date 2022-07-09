В умовах війни дуже важливо будувати плани на майбутнє і піклуватися про себе.

Психолог Анна Кушнерук розповіла, як війна змінила життя українців, та дала корисні поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни.

Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Психолог пояснює, що планування є однією з основ життя психічно здорової людини, а тому навіть в умовах війни дуже важливо складати плани на майбутнє. Адже людина, яка зараз займається складанням планів, з високою вірогідністю відновлюватиме нашу країну після перемоги, і в неї на це мають бути сили.

При цьому вона констатує: люди мають розуміти, що не всі плани мають здійснитися.

"Отримати підтвердження свого планування, на жаль, не вдається. І тому людина має навчитися, плануючи сьогодні, під час війни, що плани – це не щось, що мені гарантували. Плани – це моя скерована енергія на те, щоб наближатися різними шляхами до того, що я вважаю потрібним", – каже Кушнерук.

При цьому вона зазначає, що для людини є абсолютно нормальним відчувати злість чи роздратованість, якщо її плани не здійснилися, адже "ніхто не гарантував, що буде легко".

Водночас, зауважує Кушнерук, дуже важливо визнавати свою слабкість, дозволити собі побути в стані розпачу чи посумувати.

"Абсолютно нормально називати речі своїми іменми і бсолютно не думати, що я весь час маю бути як заряджена батарейка, як який ейфоричний зайчик. Це нормально, коли цей розпач та емоційний стан постійно змінюється", – пояснює психолог.

Водночас немає нічого поганого в тому, щоб сумувати за матеріальними речами чи звичними ритуалми, адже "психіка дозволяє сумувати за маленьким, щоби не визнавати весь той атомний внутрішній вибух, що відчуває людина". І не слід сневажати себе за те, що "ви іноді не вивозите", – каже Кушнерук.

При цьому, за її словами, дуже важливо продовжувати робити щось для себе, піклуватися про себе, спілкуватися з рідними та близькими. У відпустці теж немає нічого поганого.

Водночас, вона закликала українців припинити порівнювати, в кого більше горя, і ставитися з повагою до інших: не дорікати тим, хто зараз відчуває щастя або радість, але одночасно варто намагатися бути тактовними, демонструючи свої особисті радощі або перемоги, не робити вигляд, ніби війни немає.

Повну розмову з психологом Анною Кушнерук дивіться в ефірі "Сніданку з 1+1".

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