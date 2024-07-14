Обов'язкове оновлення даних до 16 липня не стосується цієї категорії гроомадян.

Внаслідок повномастабної війни з України виїхали близько 6 мільйонів громадян, серед яких були й підлітки. Тепер деякі з них досягли 17-річного віку і зобов'язані стати на військовий облік.

Як пише видання "Кременчуцький Телеграф", щороку з січня по березень ТЦК та СП проводять приписку юнаків. Вни мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначить їхню придатність до служби. Також перевіряють індивідуально-психологічні та моральні якості, рівень фізичної підготовки, наявність спеціальності та освіту. Після цього юнаки отримають військово-обліковий документ для призовників - приписне посвідчення.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП зазначили, що зараз немає офіційних документів стосовно того, як юнаки за кордоном мають стати на облік.

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"Була інформація, що над цим працюють в уряді – щоб українські консульства за кордоном могли брати юнаків на військовий облік призовників. Але якихось документів з цього приводу до нас не надходило. А тому ми користуємося тією нормативною базою, яка є на цей час. Тобто, щоб стати на військовий облік призовників юнак має особисто прибути до ТЦК з відповідними документами та пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно зробити протягом того року, коли юнаку виповнюється 17 років. Лише після цього призовник буде внесений у реєстр та його дані з’являться у застосунку "Резерв+", – пояснив представник ТЦК

Водночас за словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, обов'язкове оновлення даних до 16 липня не стосується цієї категорії гроомадян - вони спокійно можусть ставати на облік і після цього терміну.

"Щодо можливості зробити це в українському консульстві за кордоном нічого сказати не можу. У нас таких документів наразі немає. Можливо на це питання зможуть відповісти на "гарячій лінії" Міноборони", — додав майор.

Мобілізація в Україні та оновлення даних - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що після 16 липня повістки розсилатимуться поштою військовозобов'язаним. Постанова №560 передбачає, що для того, аби вважати військовозобов'язаного оповіщеним такою повісткою, достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримання поштового відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стали на військовий облік, а також їх можуть оштрафувати.

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