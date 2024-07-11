У Міноборони наголосили, що штрафи є доволі великими.

Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стали на військовий облік, а також їх можуть оштрафувати. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, така процедура не має відношення до мобілізації.

"Ті, хто цього не зробили з тих, чи інших причин, зрозуміло, в Україні війна, можуть бути різні обставини, ті мають це зробити. І для цього будуть розсилатися повістки. Це не має жодного стосунку до мобілізації", - пояснив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Відомо, що у ТЦК підліткам видадуть приписну, яка необхідна для вступу на вищу освіту. Також ця процедура стосується громадян України, які виїхали за кордон.

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"Людині потрібно прийти в ТЦК з документами, тобто це свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, паспорт і, якщо вона проходила якісь, наприклад, вишколи, або десь навчалася в якихось секціях, які так чи інакше до військової справи мають відношення, то теж сертифікати, грамоти принести", - зауважив Лазуткін.

Якщо не виконати вимог законодавства, то юнакам загрожує штраф розміром від 17 до 25 тисяч гривень.

"Зараз ці штрафи збільшено, тому відкидати того, що штраф може бути, ми не можемо, тому що є норма закону. І зараз сума штрафів від 17 тисяч гривень і доволі суттєві", - підкреслив речник.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше адвокат Андрій Межирицький розповів, чи можуть мобілізувати 18-річних студентів-заочників. За його словами, такі чоловіки не можуть бути призвані без власної згоди.

"Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" розповсюджує свою дію на осіб, що перебувають на обліку військовозобов'язаних та резервістів... існує три види військового обліку: облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів…", - зазначив експерт.

Також адвокатка Лариса Кісь пояснила, чи можуть дати відстрочку по догляду за батьками, якщо військовозобов'язаний має дорослих дітей. За її словами, щодо цього питання варто збирати підтверджуючі документи про те, що діти військовозобов'язаного вчаться або працюють поза межами України.

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