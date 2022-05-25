Зараз проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них укриття.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну з 1 вересня діти зможуть піти лише в ті навчальні заклади, в будівлях яких обладнано бомбосховище.

Про це в прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

"Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від ситуації в країні", - заявив він.

За його словами, зараз проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них укриття для тимчасового перебування дітей, педагогів та інших співробітників навчальних закладів під час ворожих обстрілів.

"За нашими планами, відкриються школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні є", - сказав Вітренко.

"Однак давайте будемо реалістами, все залежить від ситуації в країні. Завдяки ЗСУ ми сподіваємося, що 1 вересня діти підуть до шкіл", - зазначив він.

За словами Вітренко, на сьогодні в Україні постраждало понад півтори тисячі навчальних закладів, понад 100 з яких зруйновані повністю. Він зазначив, що в багатьох регіонах України навчальний процес відновлено з 14 березня 2022 року і відбувається в дистанційному або змішаному форматі. Так само в багатьох регіонах вже працюють і дитсадки.

"Безпека в дитячих садках - більше питання місцевої влади і територіальних громад. До цього бомбосховищ в садах не було. Ми і подумати не могли, що ворог на нас так підступно нападе", - сказав Вітренко.

Раніше УНІАН розповів, коли закінчиться нинішній навчальний рік, і як випускникам виставлятимуть оцінки цього року.

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