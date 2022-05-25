Каже, лише у його будинок прилітало щонайменше сім разів. Один з під'їздів – вщент зруйнований.

Три місяці з самого початку повномасштабної війни РФ проти України під обстрілами у будинку на Північній Салтівці живе харків'янин Максим. Усі його сусіди виїхали. Дружину та батьків чоловік теж відправив на Захід України, а сам вирішив залишитись.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після того, як рашисти кілька разів влучили по будівлі, в його квартирі під час чергового обстрілу вибило вікна - він їх закрив ДСП. Коли газу не стало, їжу почав готувати на мангалі просто на вулиці. Щодня чоловік звітував сусідам, чи стоять ще їхні квартири.

Під час чергового вибуху поблизу Максим навіть уваги не звертає, заспокоює: це ще не сильно. Найгарячіше, каже, було у квітні та на початку травня.

"Прилетіла сюди якраз ракета. Ось так повз нас якраз прилетіла. І свисту навіть не було. Нічого не встигли, три дні нічого не чув", - розповідає Максим.

Чимало сусідів лишили чоловіку ключів від своїх квартир. Максим щодня відписував у чаті, в якій квартирі винесло шибки, а де сталась пожежа. Каже, лише у цей будинок прилітало щонайменше сім разів. Один з під'їздів – вщент зруйнований.

Саме на Північну Салтівку - найближчий до кордону з Росією район Харкова - прийшлося найбільше ворожих ударів. Рашисти почали обстрілювати його з перших днів війни і гатять досі. На початку війни звідси виїхали усі, хто міг. Але нині попри ворожі атаки люди потроху вертаються: хто за речами, а хтось і назовсім.

До війни на Салтівці жили понад 300 тисяч харків'ян. Але нині багатьом повертатися нема куди. Станом на зараз росіяни знищили 70 % багатоповерхівок. Після війни район відбудовуватимуть, кажуть у міськраді, а поки – намагаються надати тим, чиї оселі вціліли, хоч якісь умови для життя. Комунальники працюють майже без вихідних. Вже понад 3 сотні будинків тут зі світлом та водопостачанням.

Зазначимо, що росіяни продовжують гатити по Харківщині. За добу з артилерії обстріляли Дергачі та Мерефу. Є поранені. Ворожі снаряди долітають і до самого Харкова.

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