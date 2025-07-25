Прощання з народним депутатом відбудеться у Львові.

Похорон народного депутата Ярослава Рущишина, який загинув в автомобільній аварії, відбудеться в понеділок, 28 липня. Попрощаються з політиком у церкві Українського католицького університету, а поховають його на Личаківському кладовищі у Львові. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Голос Львівщини".

Зазначається, що 27 липня о 19:00 відбудеться парастас у церкві Святої Софії (УКУ, вул. Козельницька, 2а, Львів). А вже 28 липня пройде Божественна Літургія у церкві Святої Софії.

Близько 12:45 відбудеться загальноміське прощання на Площі Ринок. А о 13:00-14:00 - похорон у родинному гробівці на Личаківському кладовищі.

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"Родина просить не нести квітів, а, якщо є бажання, зробити донацію на Український католицький університет - справу, яка була глибоко близька Ярославові", - додали у повідомленні.

Загибель Ярослава Рущишина - що відомо

Як писав УНІАН, 24 липня у ДТП загинув народний депутат України Ярослав Рущишин. Аварія сталася о 21:45 на дорозі поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині.

Виявилося, що політик був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, але не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав у попутному напрямку. На жаль, нардеп помер під час шпиталізації до лікарні.

Відомо, що Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії "Голос", а також секретарем Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Крім того, він відомий, як український підприємець і громадський діяч, співзасновник Мистецького об'єднання "Дзиґа".

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