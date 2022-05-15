Україні вже запропонували допомогу в організації Євробачення 2023, поділився очільник Мінкульту.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко не сумнівається, що Україна зможе на найвищому рівні провести наступний пісенний конкурс - Євробачення 2023.

Про це він заявив під час Всеукраїнського телемарафону.

"Безперечно, організація такого масштабного форуму це і не просто, і не дешево. Але в України вже є досвід - ми двічі приймали Євробачення, так що сумнівів, що ми це зробимо на вищому рівні, у мене немає", - сказав він.

За його словами, одразу після перемоги в конкурсі сьогодні вночі йому зателефонували міністри культури з деяких країн та запропонували свою допомогу в організації конкурсу.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виграв конкурс Євробачення 2022 в італійському місті Турин. Згідно з традицією конкурсу, наступного року захід має проводити країна-переможець.

У 2021 році на Євробаченні перемогу отримав італійський гурт Maneskin.

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