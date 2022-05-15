Європейці підтримали Україну цього року.

Цього року на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення 2022 перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. Ще в першому півфіналі конкурсу представники нашої країни підірвали сцену, і змусили весь зал аплодувати стоячи.

Цього року в України була найпотужніша підтримка. За нашу країну голосували не тільки жителі інших країн, а й переселенці, які були змушені покинути свої будинки через розв'язану РФ війну.

Так, для України ця перемога була особливо важливою, щоб у період боротьби з російською агресією про нас могли почути якомога більше країн. Група Kalush Orchestra не тільки гідно представила нашу країну на конкурсі, а й розповіла про те, що зараз відбувається насправді.

Варто відзначити, що також не залишилася без уваги і мама соліста Олега Псюка, очі якої показували на екрані під час їхнього виступу у фіналі. Більш того, спочатку ця пісня була присвячена саме їй, а після повномасштабного вторгнення Псюк зазначив, що тепер цей хіт присвячений і іншим матерям, які оберігають своїх дітей від жахів війни.

Що відомо про гурт Kalush Orchestra

Це український реп-гурт, заснований у 2019 році. До гурту входять Олег Псюк - засновник і соліст, Ігор Діденчук - мультиінструменталіст і МС Кіліммен. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.

12 лютого 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з піснею Stefania. У фіналі нацвідбору група посіла друге місце з 14 балами (6 від журі і 8 від глядачів), проте Аліна Паш, яка перемогла у відборі, відмовилася від участі в конкурсі. 22 лютого 2022 року було офіційно підтверджено участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

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