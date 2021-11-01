Дівчинка разом з батьками поїхала з рідного міста через війну.

Маленька балерина з Горлівки Донецької області вразила чуттєвим танцем. Аліса Стригункова передала біль дитини, яка назавжди поїхала з дому.

Дівчинка виступила на сцені Україна має талант".

11-річна балерина уривками згадує події 2014 року. Вона розповіла, що сумує за бабусями, дідусями та кішкою, які залишилися в Горлівці. Дівчинка вирішила розповісти свою сумну історію та показати титанічну працю балерини.

Смуток й біль дитини читається в кожному русі дівчинки й на очі навертаються сльози. До кінця виступу плакали всі судді та глядачів.

За словами Аліси, вона з двох років мріяла стати балериною. Ось тільки батьки дівчинки вважали, що це занадто важко. Також юна балерина зізналася, що були моменти, коли хотілося все кинути.

Як раніше повідомляв УНІАН, у неділю, 31 Жовтня, учасники проекту "Танці з зірками" дивували глядачів душевними постановками під хіти групи "Океан Ельзи".

Учасники виступали під пісні, які у них асоціюються з певною подією в житті і супроводжували в різних ситуаціях. В цілому вечір був присвячений 27-річчю діяльності групи"Океан Ельзи".

Автор: Анастасія Горбачова