31 жовтня відбувся восьмий ефір шоу.

У неділю, 31 жовтня, учасники проекту "Танці з зірками" дивували глядачів душевними постановками під хіти групи "Океан Ельзи".

Учасники виступали під пісні, які у них асоціюються з певною подією в житті і супроводжували в різних ситуаціях. В цілому вечір був присвячений 27-річчю діяльності групи "Океан Ельзи".

За підсумками ефіру до зони ризику потрапили три пари: MELOVIN та Ліза Русіна, Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

Зарицькій та MELOVIN довелося станцювати перед суддями танець-сюрприз. Судді вище оцінили танець Зарицької, тому MELOVIN і Русіна залишили проект, так і не дійшовши до фіналу.

У цьому випуску вони виконали танго під пісню Океану Ельзи "Без бою".

Зазначимо, цієї неділі вів балкон ведучий програм "Маскарад" і "Твій День" на телеканалі 1+1 Тимур Мірошниченко. А ось оцінювали виступи учасників постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар і Влад Яма.

Нагадаємо, у восьмому ефірі "Танців з зірками" шоу покинула пара Євгенія Власова і Макс Леонов.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич