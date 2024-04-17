Нові межі обʼєкта включатимуть майже всю центральну частину міста площею близько 600 гектарів.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оновила мапу з розширеними межами об’єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси". Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"ЮНЕСКО на своєму сайті розмістила мапу з новими розширеними межами об’єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси". Про це говорили з очільником профільного міністерства Ростиславом Карандєєвим на нещодавній зустрічі", - розповів Труханов.

За його словами, нові межі обʼєкта включатимуть майже всю центральну частину міста площею близько 600 га в кордонах колишньої вулиці Старопортофранківської, а Одеський порт перебуватиме в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини.

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"Очікуємо підтвердження від керівних органів ЮНЕСКО про затвердження нових меж. Відповідний лист повинен надійти до Міністерства закордонних справ України", - додав Труханов.

Удари РФ по об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Одесі

25 січня 2023 року Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 18-й позачерговій сесії ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам’ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Попри особливий статус, армія РФ продовжує завдавати ударів по місту. Тільки за одну ніч, з 22 на 23 липня 2023 року, окупанти масованим ракетним ударом зруйнували в Одесі понад 60 будівель, із яких близько 30 – пам’ятки архітектури, розташовані в історичному центрі, що включений до списку ЮНЕСКО. Руйнувань зазнали, в тому числі Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених тощо.

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