За попередніми даними, через атаку окупантів пошкоджено майже три десятки унікальних пам’яток.

В охоронній зоні ЮНЕСКО зафіксовані пошкодження 28 будинків-пам’яток архітектури, що постраждали від ракетної атаки РФ по середмістю Одеси у ніч на 23 липня.

"Найбільше пошкоджено девять об’єктів на вулиці Гоголя", - повідомили в прес-службі мерії міста.

Серед понівечених будівель:

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будинок Кредитного товариства (1881 р.) бельгійського архітектора Артура Люікса;

житловий будинок та флігель Ковалевського (кінець 19 століття) та особняк Манук-Бея (1845-1846 рр.) - спільний проект італійця Каетано Даллакви та Олександра Шашіна;

житлові будинки Маса та Машевського - творіння 19-го століття відомого архітектора Фелікса Гонсіоровський;

прибутковий будинок Толстого.

Руйнувань зазнали:

будинок Вассаля (друга половина 19 сторічя) та прибутковий будинок Януша (1901 р.) швейцарсько-італійського архітектора Олександра Бернардацці;

особняк і манеж житлового будинку Масса (1849-1850 рр.) та будинок Родоконакі (1823-1825 рр.) італійця Франца Моранді;

будинок Рассель дель Турко (1910 р.) одесита Маврикія Рейнгерца.

Також наразі відомо, що у списку постраждалих від ракетного удару прибуткові будинки Заблудовського (з флігелем, 1890 р.), Жданової (арх. Кабіольський В.М., Дюпон Ю.Л., 1901-1902 рр.), Гагаріна (кінець XIX ст.) та Наума (арх. Панпулов А.С., поч..ХІХ ст.).

Відновлення після атаки потребують будинок Папудової (арх. Козлов І.С., Моранді Ф.Й., 1832-1833 рр) та будинок (арх. Коллович О.М.), в якому у 1889-1890 рр. жив генерал Радецький, тощо.

Удар окупантів по Одесі в ніч на 23 липня 2023 - головні новини

У ніч на 23 липня російські військові завдали масованих ракетних ударів по середмістю Одеси. Зокрема, по історичному центру, який включено до списку ЮНЕСКО. Пошкоджень та руйнацій зазнало багато пам’яток архітектури, житлові будинки. Потужний удар прийшовся по Спасо-Преображенському кафедральному собору, Будинку вчених тощо. Пошкоджена будівля консульства Греції.

Внаслідок атаки загинув чоловік, понад 20 зазнали поранень, серед них - четверо дітей.

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