З’їзд суддів не зміг обрати свого представника у КСУ

Через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду.

ХVІІІ з'їзд суддів України не зміг обрати свого представника в Конституційному Суді. Про це повідомила прес-служба Ради суддів України. "Голова лічильної комісії доповідає про результати повторного таємного голосування. 267 бюлетнів було отримано делегатами, 243 бюлетня визнано дійсними, 24 бюлетені визнані не дійсними", - сказано у повідомленні. Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко - 109 голосів. Через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду. Читайте такожЗ'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою Обрання членів Вищої ради правосуддя 9 березня з’їзд суддів обрав членами ВРП суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова і суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерія Сухового. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олег Давигора

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