Вони склали присягу члена ВРП / фото vru.gov.ua
З’їзд суддів України обрав трьох членів Вищої ради правосуддя.
Читайте такожСБУ допитала Медведчука – джерелоПро це повідомляється на сторінці ВРП у Facebook.
Так, членами Вищої ради правосуддя обрано Болотіна Сергія Миколайовича (суддя Хмельницького апеляційного суду), Саліхова Віталія Валерійовича (суддя Київського апеляційного суду) та Сухового Валерія Григоровича (суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду). Вони склали присягу члена ВРП.
До бюлетеня для повторного таємного голосування, яке відбудеться 10 березня, включені:
- Панасюк Олександр Сергійович – суддя Вінницького апеляційного суду;
- Плахтій Інна Борисівна – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.
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