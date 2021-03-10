Повторне таємне голосування відбудеться 10 березня.

З’їзд суддів України обрав трьох членів Вищої ради правосуддя.

Читайте такожСБУ допитала Медведчука – джерелоПро це повідомляється на сторінці ВРП у Facebook.

Так, членами Вищої ради правосуддя обрано Болотіна Сергія Миколайовича (суддя Хмельницького апеляційного суду), Саліхова Віталія Валерійовича (суддя Київського апеляційного суду) та Сухового Валерія Григоровича (суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду). Вони склали присягу члена ВРП.

До бюлетеня для повторного таємного голосування, яке відбудеться 10 березня, включені:

Панасюк Олександр Сергійович – суддя Вінницького апеляційного суду;

Плахтій Інна Борисівна – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська