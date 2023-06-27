21% опитаних каже, що стикалися з критикою за свої політичні вподобання, 13% – через мову спілкування.

З мешканцями Росії не готові взаємодіяти 90% українців, а з мешканцями Білорусі не готові співпрацювати - 73%. Такі дані опитування оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

З росіянами, котрі живуть в Україні готові взаємодіяти 49 % і стільки ж не готові. З мешканцями "ДНР" та "ЛНР" готові взаємодіяти 30%, не готові – 63%, з мешканцями Білорусі готові співпрацювати 22%, не готові – 73%. З мешканцями Росії не готові взаємодіяти 90%, готові – лише 7%.

Більшість опитаних (більше 75%) не зазнавали в Україні особисто критики або несхвалення через свої політичні вподобання, мову спілкування, приналежність до певного регіону, чи релігійну приналежність, через національність.

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За даними "Рейтингу", 21% опитаних зазначили, що стикалися з критикою протягом останнього року за свої політичні вподобання, а 13% – через мову спілкування, ще 11% – через регіональну приналежність. Лише 8% зазнавали критики через релігійну приналежність, 6% – через національність.

Як проводилось опитування

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року. Опитано 1200 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В опитуванні брали участь люди віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.8%

Ставлення до Росії в Європі - деталі

7 червня близько 64% респондентів із 11 країн-членів ЄС, які брали участь в опитуванні, заявили, що бачать в Росії конкурента (9%) або противника (55%) - у два рази більше, ніж за результатами такого ж опитування в 2021 році.

Такі дані навела The Guardian із посиланням на результати опитування, проведеного Європейською Радою з міжнародних відносин (ECFR) у кількох країнах.

При цьому, частка людей, які "різко негативно" ставляться до Росії, сильно варіювалася в залежності від країни: від 74% у Данії, 71% у Польщі, 70% у Швеції, 67% у Нідерландах і 62% в Німеччині до 37% у Італії та всього 17% у Болгарії.

Близько 39% угорців і 65% болгар бачать в Росії союзника або потрібного партнера.

Майже половина (48%) європейців вважає, що їхня країна повинна мати лише "обмежені" відносини з Росією, якщо війна закінчиться мирною угодою, наприклад, шляхом торгівлі тільки в певних галузях.