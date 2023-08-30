Вони від першого шлюбу.

На могилі українського військового Сергія Семененка танцювали дві його доньки від першого шлюбу.

Про це розповіла його дружина Ольга Насевич у Facebook, коментуючи ситуації щодо танців дівчат на могилі свого батька.

Вона зазначає, що з Сергієм познайомилася, коли він вже два роки не жив у попередньому шлюбі. Ольга прожила з ним 16 років і він є батьком її двох дітей.

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Вона зазначає, що спочатку думала пройти повз цей скандал, але оскільки ситуація набула неймовірного розголосу, то вирішила розповісти правду про нього.

"Аби перекрити цією історією ту ганьбу, котру йому/нам зробили його "діти" (23 і 26 років) від попередніх відносин, з мамою яких він не жив за 2 роки до зустрічі зі мною", - пише Насевич.

Вона зазначає, що Сергій Семененко приділяв донькам увагу, фінансово допомогав навіть після їх повноліття.

"Бачився з ними, дав вищу освіту, ні в чому їм не відмовляв, любив їх, не дивлячись ні на що", - зазначає вона.

Дружина констатує, що неправдивими є припущення, що нібито він був поганий батько або був жорстокий до них, бо, мовляв, чому б інакше доньки танцювали на могилі батька на День Незалежності.

Також вона розмістила свою розповідь про чоловіка Сергія, де зазначає, що Семененко був дуже принциповою, чуйною і надійною людиною. Теща Тетьяна розповіла, що чоловік постійно відвідував місця, де спочивали його загиблі побратими, з шанобою до цього ставився, але не розумів традицію приходити на кладовище лише на поминальні дні.

Дружина розповіла, що Семененко захищав Україну ще в 2014 році, сам добровільно пішов воювати в зону АТО, бо розумів, що треба зупинити ворога. За її словами, після року служби він повернувся до цивільного життя, мав свою майстерню з обладнання автомобілів газовими установками. Вона розповіла, що Сергій у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами і потрапив до 95-ї бригади і знову став на захист України. Вона про цей контракт дізналася, коли Семененко загинув 20 березня 2022 року під Ізюмом в селі Кам’янка. За два дні до своєї смерті він врятував свого побратима.

Наруга над могилами військових

Як повідомляв УНІАН, поліція Києва затримала двох сестер, які виклали у соцмережі відео з танцями на столичному кладовищі біля поховань військових. Танцювали біля могили свого батька. Дві сестри прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" памʼять загиблих захисників України.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу - наруга над могилою. Дівчатам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Дівчата потім виклали в соцмережу пост з вибаченнями за цей вчинок.

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