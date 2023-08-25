Порушницям загрожує за це до 5 років позбавлення волі.

Поліція Києва затримала порушниць за наругу над могилами військовослужбовців.

Як йдеться у повідомленні Поліції Києва, дві сестри виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції. "За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі", - підкреслили у поліції.

"Вчора, близько 18:00 години, поліцейські під час моніторингу соцмереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ. Для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку", - розкрили деталі у поліції.

Відео дня

Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро "Золоті Ворта" та доставили до Деснянського управління поліції.

Як стало відомо, дві сестри прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" памʼять загиблих захисників України.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу - наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Фігуранткам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Випадки наруги над могилами військових

У березні в селі в Черкаській області підлітки зняли прапор України з могили військовослужбовця, а відео вчинку виклали у соцмережу. На їхніх батьків склали адмінпротоколи за невиконання батьківських обов'язків.

А в Криворізькому районі Дніпропетровської області 5 серпня на кладовищі невідомий пошкодив сім флагштоків державних прапорів України, встановлених на могилах полеглих військових.

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