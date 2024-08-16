Нардеп В’ятрович прогнозує, що за заборону УПЦ МП може бути 230-240 голосів.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики сьогодні проголосував остаточні правки до законопроекту про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Про це сказав народний депутат України, член цього комітету Володимир В’ятрович в коментарі агентству УНІАН.

"Комітет підтримав правки до остаточної версії законопроекту, який поставить крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні",- зазначив він.

За його словами, на наступному тижні парламент України може вже остаточно проголосувати за законопроект, який передбачає заборону діяльності російської православної церкви в Україні і афілійованих до неї структур та релігійних організацій, які мають своїми центрами Москву, Росію.

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В'ятрович нагадав, що відповідно до законопроекту, для того, щоб визнати ту чи іншу релігійну організацію такою, що є афілійованою з центром в Росії, необхідно, щоб Державна служба з етнополітики і свободи совісті провела експертизу і після виявлення ознак впливу Росії дана релігійна організація ще має пів року для того, щоб позбутися цих ознак, розірвати ці організаційні зв’язки. Якщо цього не зроблено, то відповідно ця Державна служба подає позов до суду і судовим рішенням діяльність такої структури, організації забороняється. Також такі організації не матимуть права використовувати державне і комунальне майно, члени таких організацій не матимуть права бути капеланами в Збройних силах України. В’ятрович наголосив, що рішення суду може стосуватися всієї церкви.

В’ятрович вважає, що законопроект буде ухвалено на першому засіданні на наступному тижні у Верховній Раді України. За його словами, для цього є достатня кількість голосів. "За нашими підрахунками, 230 -240 голосів може бути віддано за цей законопроект ( для результативного голосування за законопроект необхідно мінімум 226 голосів - УНІАН)", - сказав нардеп.

Заборона УПЦ МП в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (реєстраційний номер 8371) ухвалено ще 19 жовтня 2023 року. Ним передбачено, що на території України має бути заборонена діяльність релігійних організацій, які пов'язані з Російською Федерацією, зокрема, мова йде про УПЦ МП. Тоді за нього проголосувало 267 народних депутатів.

Опозиція наполягала на якнайскорішому винесенні законопроекту в сесійну залу ВР для остаточного ухвалення. При цьому звинувачували владу у затягуванні з прийняттям законопроекту. Голова ВРУ Руслан Стефанчук у травні 2024 року зазначив, що законопроект про заборону УПЦ МП має бути ухвалений без порушень, щоб потім не було можливості його скасувати через Конституційний Суд України. Він зазначав, що суспільна вага цього законопроекту є великою, тому парламент не має права "ні на холостий вистріл при прийнятті цього законопроекту, ні на порушення регламентних норм".

Відповідаючи на запитання з приводу заяв опозиції, що з Офісу президента дана вказівка членам фракції "Слуга народу" не ставити підписи під законопроектом, щоб його якнайскоріше винести на остаточне голосування в сесійну залу, Стефанчук зазначив, що це такий вид політичної боротьби від опонентів. При цьому наголосив, що дуже хоче, щоб цей законопроект був проголосований, а не провалений Верховною Радою України. Він додав, що всі інші маніпуляції, всі інші якісь заяви про те, що хтось комусь передзвонив, - це "якісь в’ялі фантазії окремих суб’єктів політичної діяльності, які чомусь знаходяться в парламенті".

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