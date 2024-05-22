Він заявляє, що опозиція задіює "в’ялі фантазії" щодо нібито перешкоджання владі в ухваленні законопроєкту.

Законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату має бути ухвалений без порушень, щоб потім не було можливості його скасувати через Конституційний Суд України. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу, коментуючи необхідність ухвалення законопроекту щодо заборони діяльності релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП.

"Суспільна вага цього законопроекту є великою. Парламент не має права ні на холостий вистріл при прийнятті цього законопроекту, ні на порушення регламентних норм", - наголосив він.

За його словами, вчора "наші крикуни" (йдеться про блокування трибуни ВР фракцією "Європейська солідарність" - УНІАН) вимагали винести на голосування законопроєкт в сесійну залу з порушенням Регламенту ВР.

"А як юрист скажу вам, що це пряма підстава для подальшого скасування цього закону в Конституційному Суді України", - наголосив Стефанчук. За його словами, тому було вирішено, що необхідно зібрати підписи під законопроектом, щоб була впевненість, що вистачає голосів за його ухвалення.

"Як тільки всі підписи будуть зібрані, то одразу невідкладно цей законопроєкт буде внесений в зал", - підкреслив Стефанчук. Він зазначив, що голосував за цей законопроєкт в першому читанні і буде голосувати в другому читанні. "Але я дуже хочу, щоб він пройшов з ідеальним дотриманням Регламенту і процедур аби не дати жодного шансу будь-кому зруйнувати цей законопроєкт після цього в Конституційному суді України", - наголосив голова ВР.

Відповідаючи на запитання з приводу заяв опозиції, що з Офісу президента дана вказівка членам фракції "Слуга народу" не ставити підписи під законопроєктом, Стефанчук зазначив, що це такий вид політичної боротьби від опонентів. При цьому наголосив, що дуже хоче, щоб цей законопроєкт був проголосований, а не провалений Верховною Радою України. "Всі інші маніпуляції, всі інші якісь заяви про те, що хтось комусь передзвонив, - це якісь в’ялі фантазії окремих суб’єктів політичної діяльності, які чомусь знаходяться в парламенті", - сказав голова ВР.

Він нагадав, що перед голосуванням в першому читанні також збиралися підписи, щоб зрозуміти, чи є голоси для підтримки законопроекту. "Я пам’ятаю всі маніпуляції тоді, що нібито затримували десь в Апараті ВР опублікування законопроєкту на сайті. Розумієте, це такі льодяники політичні, які інколи інформаційно дають, щоб було про що говорити", - сказав Стефанчук.

Заборона УПЦ МП в Україні

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 жовтня 2023 року проголосувала за те, щоб на території України було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП. Відповідний проект закону у першому читанні підтримали понад 260 народних обранців.

Раніше Верховний Суд зобовʼязав УПЦ МП звільнити дві церкви у Переяславі та Кам’янець-Подільському та повернути їх у власність національним заповідникам у цих містах.

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