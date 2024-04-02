Омбудсмен назвав головні причини.

Після початку повномасштабної війни у країнах Європейського союзу зросла кількість випадків вилучення дітей з українських сімей.

Про це в коментарі NV розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, зараз опрацьовуються звернення щодо 176 дітей. Часто причинами втручання соціальних служб є відсутність у батьків чи опікунів необхідних документів, а також неналежне виконання батьківських обов’язків.

Згідно з місцевим законодавством, про неналежне виховання може свідчити підвищення голосу, будь-який фізичний вплив, залишення без нагляду, а також агресивна поведінка дітей або невідвідування ними навчальних закладів.

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Наприкінці минулого року Національна сервісна соціальна служба повідомляла про 255 українських дітей, яких вилучили з сімей за кордоном. Найгіршою ситуація є у Німеччині, де вже зафіксували 71 такий випадок. Далі йдуть Польща (33), Італія (25), Чехія (24) та Швеція (17).

Вилучення дітей за кордоном: що відомо

У червні минулого року представниця омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова повідомляла, що Україні відомо про 240 випадків вилучення українських дітей в країнах Євросоюзу.

Вона пояснювала це існуванням відмінностей між законодавством України та країни, в якій зупинилися громадяни.

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