12-річна дівчинка у соцмережі поскаржилася на психологічне і фізичне знущання над нею з боку матері.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення про негайне відібрання дитини у найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної через неналежні умови догляду та проживання, а також загрозу життю дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне питання сьогодні терміново розглянув виконком Чернігівської міськради.

Як зазначила прес-секретар міськради Юлія Циганок, виконком одноголосно підтримав питання про негайне відібрання малолітньої дитини у матері.

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"Управління у справах дітей готує відповідний позов до суду", - зазначила вона.

За її словами, якщо суд підтримає рішення виконкому міськради, то дитину влаштують до патронатної сім’ї або оберуть іншу форму виховання. Якщо суд не підтримає рішення виконкому, то дитину повернуть матері.

Сьогодні 12-річна донька найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної в одній із соцмереж опублікувала допис, у якому розповіла про психологічне і фізичне знущання над нею з боку матері.

Дівчинка виклала аудіо, де розмовляє з жінкою, голос якої схожий на Підвербну, про необхідність операції для позбавлення косоокості, а та відмовляє їй у цьому.

Працівники міського управління у справах дітей, ювенальної превенції Нацполіції, центру соціальних служб та спеціаліст "Сімейної поліклініки" виїхали за місцем проживання матері та дитини. Неповнолітня під час спілкування підтвердила інформацію, яку вказала в публікації і попросила, щоб її забрали від матері. Комісійно було складено акт оцінки рівня безпеки дитини і визначено як небезпечний.

Секретар міської ради Олександр Ломако повідомив, що дитину вже оглянув спеціаліст, травм не виявлено.

За неналежне виконання батьківських обов’язків на матір дівчинки поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 та за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

Історія родини Валентини Підвербної

Підвербна народила дівчинку Анну-Марію в лютому 2011 року. У віці 66 років вона стала найстаршою матір’ю України, дитина з‘явилася на світ після процедури штучного запліднення.

Мати виховує доньку сама. У 2013 році повідомлялося, що Підвербна жебракує з дитиною, просячи милостиню у водіїв. Соцслужби не змогли підтвердити цей факт – жінка відмовилася із ними спілкуватися. Після народження дитини Підвербна уникала і спілкування зі ЗМІ. У 2017 році дівчинка пішла до школи в Чернігові.

Чернігівці, які проживають в одному мікрорайоні з матір’ю та її дитиною, можуть підтвердити неадекватне ставлення літньої жінки до дівчинки: постійний крик і нецензурну лексику можна почути навіть в громадському транспорті, на вулиці. Водночас ніхто не наважувався робити зауваження, побоюючись неадекватної реакції Підвербної.

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