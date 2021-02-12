Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

У Києві постане перед судом 30-річний киянин, який вбив трьох цуценят. До цього хлопець вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Читайте такожВиривав кігті та бив: волонтери здали поліції агресивного шкуродера з Енергодара (фото)Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що слідчі Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування й скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження до районного суду для обрання фігуранту покарання. Під час проведення досудового розслідування зловмисник перебував під нічним домашнім арештом.

Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Шкуродер задушив трьох цуценят: подробиці інциденту

Подія сталася у січні поточного року, тоді на спецлінію 102 поліції Києва зателефонував власник трьох цуценят й повідомив, що їх вбили. Для встановлення обставин події оперативний черговий направив на адресу патруль та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

У квартирі багатоповерхівки на вулиці Дмитра Луценка, де сталося правопорушення, мешкав господар тварин і його брат. На момент вчинення злочину до них у гості завітала знайома. Коли останні залишили брата у кімнаті на самоті з чотирма двомісячними цуценятами, той почав їх душити. Четверту тваринку власнику вдалося врятувати, коли він побачив, що коїться. Наразі її стан стабільний, вона ще проходить реабілітацію у ветеринарній клініці. Як пояснив зловмисник, він задушив цуценят через те, що вони йому набридли.

Під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц